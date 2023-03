Escola de Música de Brasília comemora 59 anos nesta quarta (15)

Concerto marca abertura da temporada de apresentações da série Levino Alcântara, sempre às 19h30, na 602 Sul

Em comemoração aos 59 anos de história da Escola de Música de Brasília, acontecerá nesta quarta-feira, 15, um concerto de música, às 19h30. O evento está marcado para o Teatro Levino de Alcântara, na própria escola, localizada na 602 Sul.

O evento abre a temporada de concertos da série Levino de Alcântara – criador e idealizador da escola – e será transmitido pelo YouTube, no canal da escola (https://www.youtube.com/@escolademusicadebrasilia8048).

A fundação da EMB ocorreu em 11 de março de 1974, mas as comemorações têm início nesta quarta-feira com apresentações da banda e da orquestra sinfônicas da escola, do Coro Madrigal de Brasília e da Big Band da EMB.

“Poder comemorar os 59 anos de uma instituição desse porte é sempre importante, inclusive pelo ponto de vista do resgate. Preservar tudo o que essa escola já proporcionou para Brasília, para outros lugares do Brasil e até para o mundo, levando nosso nome a instituições importantes. É fundamental lembrar e saber disso”, explica o diretor da escola, Davson de Souza.

A Escola de Música de Brasília nasceu da persistência de Levino de Alcântara. O maestro foi um dos primeiros a chegar a Brasília, no início da década de 1960, e formou, junto a outros educadores, a primeira geração de músicos brasilienses.

Escola de Música celebra o centenário de seu fundador

Levino deu aula no Ginásio Moderno da Caseb, em centros de ensino em Taguatinga e no Elefante Branco, no Plano Piloto. Dessa experiência, criou o famoso Madrigal de Brasília, um dos corais mais respeitados do Brasil, com repertório vocal que abrange todos os períodos da música ocidental. Foi a partir do Madrigal que surgiu a popular EMB. A sede definitiva, na 602 Sul, dispõe de 5,5 mil m², tem nove blocos e dois teatros, um deles com o nome do seu fundador.

Além de alcançar o Brasil e o mundo com os alunos formados na escola, a EMB ajudou a democratizar o acesso e o ensino da música. “Setenta e cinco por cento dos nossos alunos são de escolas públicas e de regiões administrativas fora do Plano Piloto. A música é um caminho para se alcançar uma posição social maior, uma condição econômica maior e acesso a outras informações e culturas”, acrescenta o diretor da escola.

Com informações da Agência Brasília