Escola de Música começa a receber visitas das escolas públicas

O projeto visa aproximar os alunos aos espetáculos de diferentes gêneros musicais, que são ensinados na escola de música

A Escola de Música de Brasília (EMB) está com as portas abertas para receber estudantes da rede pública de ensino. Alunos de todas as idades podem participar do projeto Visitas Musicadas na EMB. As inscrições são gratuitas.

Os gestores escolares podem agendar a visita pelo e-mail [email protected]. O projeto visa aproximar os alunos aos espetáculos de diferentes gêneros musicais, que são ensinados na escola de música. Além de poder acompanhar os ensaios, os alunos terão uma vista guiada pelo campus e pela ‘instrumentoteca’, também podendo fazer uso da área verde da EMB para fazer piqueniques e brincadeiras.

Durante a visita das escolas, além de assistir a ensaios e apresentações, os estudantes receberão explicações sobre os instrumentos musicais, as obras musicais e os compositores. Os ensaios sempre foram abertos ao público, porém a visitação foi suspensa durante a pandemia.

As apresentações serão no Teatro Levino de Alcântara. As visitas acontecem em três datas de abril, maio e junho, conforme a programação abaixo.

Abril

→ 26/4 (quarta-feira): às 7h30 e às 13h30

→ 27/4 (quinta-feira): às 9h e às 15h30

→ 28/4 (sexta-feira): às 7h30 e às 13h30

Maio

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

→ 24/5 (quarta-feira): às 7h30 e às 14h

→ 25/5 (quinta-feira): às 7h30 e às 15h30

→ 26/5 (sexta-feira): às 7h30 e às 13h30

Junho

→ 28/6 (quarta-feira): às 7h30 e às 14h

→ 29/6 (quinta-feira) às 7h30 e às 15h30

→ 30/6 (sexta-feira): às 7h30 e às 13h30.

Com informações da Agência Brasília