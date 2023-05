Escola de Governo abre inscrições para seis cursos na modalidade EaD

A diretora-executiva da Egov, Juliana Tolentino, diz que a ampla procura por atividades de aprendizagem remota ocasionou mais investimentos na área

A Escola de Governo do Distrito Federal (Egov) está com inscrições abertas para as seis principais turmas dos cursos na modalidade Educação a Distância (EaD). As inscrições podem ser feitas até o dia 22 de maio, pelo site da Egov. As atividades são autoinstrucionais, com início das aulas no dia 29 de maio.

São oferecidos turmas nos seguintes cursos, que são os mais procurados: Programa de Ambientação e Integração (PAI); Atualização em Gramática da Língua Portuguesa; Atendimento ao Público; Ética – uma questão de escolha; Acordo Ortográfico da Língua Portuguesa; e Sistema Eletrônico de Informações (SEI) – Módulo Usar.

A diretora-executiva da Egov, Juliana Tolentino, diz que a ampla procura por atividades de aprendizagem remota ocasionou mais investimentos na área. “O crescimento do número de inscritos na EaD evidenciou a necessidade de ampliação da modalidade, e, com isso, aperfeiçoamos e aumentamos a oferta de cursos a distância, para melhor atender à demanda dos servidores. Criamos um novo curso, o Programa de Ambientação e Integração em EaD, indispensável para os novos servidores que estão tomando posse nos cargos do GDF”, explica Tolentino.

De 2019 a 2022, a Egov registrou mais de 21 mil certificações nas atividades a distância. Em 2023 já são quase 4 mil. “A Escola de Governo está preparada para enfrentar os novos tempos desta era digital. Os números são a prova de que sempre podemos nos superar em favor de um serviço público cada vez melhor”, comenta o chefe da Divisão de Ambiente Virtuais da Egov, Akio Watanabe.

A chefe do Departamento de Desenvolvimento e Formação da Egov, Fabíola Salomon, destaca a importância e as vantagens dos cursos na modalidade EaD. “A modalidade proporciona flexibilidade de horários, o que, nos dias atuais, é um ponto crucial. Muitas pessoas têm o desejo de fazer um curso ou de dar continuidade à sua formação, mas não conseguem conciliar o horário da jornada de trabalho com os horários rígidos e os locais de realização dos cursos presenciais. As turmas extras são mais uma oportunidade de capacitação”, afirma.

Serviço

Turmas extras de EaD 2023 – cursos mais procurados

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

→ Período de inscrição: de 29 de maio a 29 de junho

→ Horário: livre

→ Modalidade: EaD

→ Inscrições: até 22 de maio.

*Com informações da Agência Brasília