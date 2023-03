Escola de Esporte abre inscrições para atividades aquáticas

A gratuidade está garantida para os alunos da escola pública, hipossuficientes (inscritos no Cadastro Único) e maiores de 60 anos

Estão abertas, até sexta-feira (31), as inscrições para as atividades esportivas realizadas na Escola de Esporte, no Complexo Aquático Cláudio Coutinho, localizado no Setor Recreativo Parque Norte (SRPN). Além das modalidades aquáticas – nado artístico, natação, saltos ornamentais e deep water –, também estão disponíveis vagas para alongamento, ginástica acrobática, karatê, musculação e nado artístico.

As matrículas estão abertas a toda comunidade do DF e do Entorno, com vagas prioritariamente disponibilizadas aos alunos da rede pública do ensino regular – educação infantil e ensinos fundamental e médio. A idade mínima para ingressar na Escola de Esporte é a partir dos seis anos, de acordo com cada modalidade.

“Sempre vamos fomentar o esporte no DF. A Escola de Esporte é um excelente local para a prática de atividade física, o que é fundamental para manter a saúde e a qualidade de vida dos jovens, crianças, adultos, idosos e pessoas com deficiência da nossa cidade, além de ser uma ferramenta de inclusão social”, afirma o secretário de Esporte e Lazer do DF, Julio Cesar Ribeiro.

Inscrições

No caso das modalidades aquáticas, o candidato deverá comparecer ao Complexo Aquático Cláudio Coutinho até sexta-feira (31), das 7h30 às 9h30 ou das 14h às 16h, para se submeter ao teste. Se estiver apto, o candidato poderá fazer sua inscrição virtual.

Cada pessoa pode se inscrever em até duas modalidades distintas. As inscrições são feitas somente em ambiente virtual, por meio do site da Secretaria de Esporte e Lazer.

Para concluir a inscrição, há uma taxa semestral para cada modalidade que só será paga após a pessoa ser selecionada para a vaga em questão. A gratuidade está garantida para os alunos da escola pública, hipossuficientes (inscritos no Cadastro Único) e maiores de 60 anos.

Mais informações pelo telefone (61) 4042-1828, ramal 2031.

