Carnaval sustentável: folia de 2024 foi a mais limpa da história do DF

Balanço do Serviço de Limpeza Urbana (SLU) mostra que foram recolhidas 19,9 toneladas de lixo nos dias de festa. Número é resultado de campanha e ações de conscientização promovidas para o período

O Carnaval de 2024 entra para a história como o mais limpo da série histórica do Distrito Federal com relação à quantidade de resíduos recolhidos, superando o feito do ano passado. Foram cerca de 19,9 toneladas de resíduos retirados das ruas pelo Serviço de Limpeza Urbana (SLU) entre os dias 10 e 13 de fevereiro. Em 2023, houve a coleta de 26,6 toneladas, sendo a menor quantidade até então. Em 2020, último carnaval no DF antes da pandemia de covid-19, foram coletadas 22,3 toneladas; em 2019, 49,7 toneladas; e 82,2 toneladas em 2018.

A força-tarefa de limpeza contou com 1.300 garis (número maior que em 2023), distribuídos nos principais pontos do DF. Foram utilizados 6.662 sacos de lixo. Para deixar o Carnaval ainda mais limpo e para incentivar a conscientização dos foliões, o SLU distribuiu 40 papa-recicláveis adesivados com o tema da campanha “Folião Limpa 2024”, em pontos estratégicos do Carnaval de Brasília, somados às 21 mil papeleiras já instaladas em diversas ruas. Além disso, o SLU disponibilizou aos blocos carnavalescos o jingle gravado pelo diretor-presidente da autarquia, que incentiva a sustentabilidade no descarte adequado de resíduos.

A vice-governadora Celina Leão afirmou que o trabalho feito junto aos foliões, aliado com o número de equipes nas ruas, fez toda a diferença para uma festa sustentável. “Mais uma vez tivemos um Carnaval limpo no Distrito Federal. Isso é resultado do trabalho de conscientização do público e das ações do governo para que os foliões pudessem fazer o descarte correto. Tivemos papa-recicláveis instalados em importantes áreas do DF e a atuação de mais de mil garis para garantir que, durante a passagem dos blocos, a cidade não ficasse com acúmulo de lixo nas ruas. E conseguimos cumprir esse objetivo”, destacou.

“Os foliões do DF estão de parabéns. Esses números mostram que a nossa população está mais consciente sobre o descarte correto de resíduos, tanto é que superaram os dados da limpeza do carnaval do ano passado, que tinha sido o mais limpo até então. Esse tipo de atitude além de ser extremamente relevante para o meio ambiente, também valoriza os nossos garis, que trabalham todos os dias para manter a nossa cidade limpa, inclusive no carnaval”, enfatizou o diretor-presidente do SLU, Silvio Vieira.

Entretanto, apesar de os números terem melhorado bastante, ainda há muito caminho a percorrer rumo à conscientização de toda a população. “A quantidade de resíduos produzida, dentro e fora do Carnaval, ainda é muito grande, além da insistência de muitas pessoas em descartar resíduos em locais inadequados, mesmo tendo à disposição não só o serviço de coleta convencional e seletiva, mas também equipamentos públicos como as papeleiras, os papa-recicláveis, os papa-lixos e os papa-entulhos”, destacou Silvio Vieira.

Premiação

Pelo segundo ano consecutivo, o SLU vai premiar os dez blocos de rua mais limpos do Carnaval do Distrito Federal. Na ocasião, também serão reconhecidos aqueles que tiverem as melhores iniciativas em prol da limpeza urbana durante os dias de folia. Os bloquinhos vencedores vão ganhar um troféu. O resultado oficial dos ganhadores será divulgado até o próximo sábado (16) e a cerimônia de premiação já está marcada para o dia 29, às 10h, no Espaço Cultural Renato Russo, na 508 Sul.

“O fato de o Carnaval deste ano ter sido o mais limpo da história de Brasília também se deve à colaboração dos blocos que fizeram parte dessa corrente de sustentabilidade, incentivada pelo SLU, e que agora serão reconhecidos pelo prêmio Folia Limpa”, ressaltou o diretor-presidente do SLU.

Em 2023, foram premiados os blocos Rebu, Praça dos Prazeres 2023, Vassourinhas de Brasília, Plataforma da Diversidade, Carnapati, Bloco do Rock, Montadas, Setor Carnavalesco Sul (compartilhado com Bloco dos Catadores), Bloco Mamãe Tagua e Charretinha + Tropicaos.

