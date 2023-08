Equipes masculina e feminina do Brasília Vôlei são apresentadas

Além da participação na Superliga, times também competirão em eventos preparatórios da modalidade

Neste sábado (26), no Sesi de Taguatinga, foi realizada a apresentação das equipes masculina e feminina do Brasília Vôlei, em um evento que marcou o compromisso da Secretaria de Esporte e Lazer (SEL) em fortalecer a modalidade perante o cenário esportivo do Distrito Federal.

O clube, que atualmente conta com 80 atletas em suas categorias de base, divididas entre Sub 16 e Sub 19, recebeu apoio do Governo do Distrito Federal para competir na próxima edição da Superliga de Vôlei que será disputada entre outubro deste ano e abril de 2024.

A parceria tem como objetivo fortalecer o clube e suas categorias de base. Além disso, a colaboração proporciona a contratação de equipe técnica especializada, responsável por orientar os times ao longo da competição.

O Secretário de Esporte e Lazer, Julio Cesar Ribeiro, destaca a importância da parceria, afirmando que investir no esporte é essencial para intensificar o desenvolvimento de jovens talentos, além de promover um estilo de vida saudável: “O GDF está comprometida em apoiar o Brasília Vôlei em sua jornada na Superliga, proporcionando condições necessárias para que nossos atletas alcancem todo o seu potencial.”

O apoio também inclui custos relacionados aos jogos realizados em outros estados, uniformes das equipes e ações estratégicas durante os jogos sediados em Brasília.

Além da participação na Superliga, as equipes do Brasília Vôlei competirão em eventos preparatórios, como o Campeonato Mineiro e a Copa Brasília de Voleibol, nas categorias adulto masculino e feminino.

Com informações da Agência Brasília