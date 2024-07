Equipes iniciam pavimentação de primeiro trecho da terceira faixa na BR-020

O primeiro trecho das obras para a criação de uma terceira faixa de rolamento na BR-020 recebeu a primeira capa asfáltica, enquanto outro pedaço, de cerca de 2 km, está na fase de terraplanagem. A construção foi autorizada no fim de abril.

A primeira etapa do projeto vai contemplar uma área de 8,6 km no sentido Sobradinho/Planaltina e 5,7 km no sentido contrário, entre o Complexo Viário Padre Jonas Vettoraci (viaduto do Comper) e a DF-230. Serão investidos, nesta fase, R$ 24,8 milhões, com geração de 130 empregos. A intenção é facilitar a vida dos cerca de 80 mil motoristas que trafegam pela rodovia diariamente.

“Essa obra aqui na BR-020 é de uma importância muito grande para toda a população da parte norte, que envolve Sobradinho, Planaltina, Planaltina de Goiás, Formosa, Arapoanga, Vale do Amanhecer… Há importância devido à questão da mobilidade e também da qualidade de vida das pessoas, porque elas vão andar o tempo todo aqui e não vão mais ficar congestionadas no trânsito, perdendo tempo”, ressalta Fabio Cardoso, superintendente executivo do Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal (DER-DF).

A babá Luciana Souza avalia que a situação vai melhorar 100% em Sobradinho

Essa é a expectativa de Luciana Souza, que trabalha como babá em um condomínio de Sobradinho. “Eu acho que vai melhorar para a população poder chegar mais cedo em casa e no serviço. Acho que vai melhorar 100%”. Já o pizzaiolo Gerson Almeida, que trafega de moto pela região, destaca que a segurança que a faixa extra trará: “Vai ficar melhor para mim, para todos nós. Para quem é motoqueiro e para quem não é.”

A preocupação com a segurança é justificada. A BR-020 é a rodovia com mais acidentes e mais mortes no DF, segundo o Guia CNT de Segurança nas Rodovias Brasileiras. De novembro de 2022 a outubro de 2023, foram registrados 316 acidentes na via, equivalente a 33,2% do total observado no DF. O número de mortes chegou a 18, o que representa 31,6% do total.

A criação de uma terceira faixa na BR-020 é uma demanda antiga dos moradores da região norte. Quando todas as etapas estiverem concluídas, a pavimentação total será de 50 km – 25 km em cada sentido –, desde o balão do Colorado até a Avenida Independência, em Planaltina. As obras contam com recursos do Governo do Distrito Federal (GDF) e do Banco do Brasil.

