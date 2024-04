Equipe do PROVID de Samambaia age rapidamente em caso de ameaça com arma branca

Na manhã deste sábado (27), por volta das 08h30, na QN 406, a equipe do PROVID do 11º Batalhão de Policia Militar de Samambaia, estava em patrulhamento quando foi abordada por um homem em estado de aflição, relatando estar sendo ameaçado por um indivíduo armado com uma faca.

A vítima indicou o local onde o agressor se encontrava, e a equipe prontamente iniciou as diligências com o cidadão.

Ao chegar à QN 208, os policiais militares avistaram o suspeito descrito pela vítima. Durante a abordagem, foi encontrado em posse do indivíduo uma faca tipo peixeira, com cerca de 8 polegadas de lâmina, que, segundo relato da vítima, era utilizada para intimidar e ameaçar.

O autor, um homem de 34 anos com histórico criminal por roubo a transeuntes, foi conduzido à 26ª Delegacia para os procedimentos legais cabíveis.