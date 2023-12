Equipe do Equipe do Ministério das Mulheres faz visita técnica à CMB, em Ceilândia

Titular da Secretaria Nacional de Enfrentamento à Violência, Denise Dau, coordenou o grupo, que foi conhecer o trabalho desenvolvido

Uma equipe da Secretaria Nacional de Enfrentamento à Violência, órgão do Ministério das Mulheres, visitou, na manhã desta sexta (1º), a Casa da Mulher Brasileira (CMB) em Ceilândia. O espaço oferece suporte a mulheres em situação de violência ou vulnerabilidade social, ao mesmo tempo que impulsiona a capacitação profissional das atendidas.

Ao lado da secretária-executiva da Secretaria da Mulher (SMDF), Jackeline Aguiar, a secretária da Mulher, Giselle Ferreira, recepcionou o grupo, formado pela titular da secretaria nacional, Denise Dau; a coordenadora geral de fortalecimento da Rede de Atendimento do Ministério das Mulheres, Simone Souza; o secretário-executivo da Secretaria de Segurança Pública (SSP), Alexandre Patury, e a subsecretária de Prevenção à Criminalidade da SSP, Regilene Siqueira.

“É fundamental o apoio e reconhecimento do governo federal no trabalho desenvolvido no DF de proteção e desenvolvimento pessoal e profissional realizado na Casa da Mulher Brasileira”, declarou Giselle Ferreira, durante a visita. Ela aproveitou para anunciar que, em 2024, serão inaugurados mais quatro dedicados à causa.

As informações são da Agência Brasília