Oitava edição do Dia da Mulher contará com serviços médicos e atendimento jurídico voltado ao público feminino

Evento será realizado no Nuclão da Defensoria Pública do DF na segunda-feira (4/12) e ofertará diversos serviços gratuitos ao público feminino em situação de vulnerabilidade

A 8ª edição do Dia da Mulher da Defensoria Pública do Distrito Federal (DPDF) contará com serviços médicos e atendimento jurídico voltado ao público feminino. O evento será realizado na segunda-feira (4/12), no Nuclão da DPDF, localizado no Setor Comercial Norte (SCN) Quadra 1, Edifício Rossi Esplanada Business, Asa Norte, próximo ao Hospital Regional da Asa Norte (Hran). A ação ofertará diversos serviços gratuitos ao público feminino em situação de vulnerabilidade como mamografias, exames citopatológicos, inserção de DIU, exames de DNA, atendimentos odontológicos, consultas com uma médica da família e com profissionais de enfermagem além de atendimentos de mediação, orientação jurídica e psicossocial, entre outros.

Durante as sete edições da ação realizadas durante este ano, o Dia da Mulher realizou 4 mil atendimentos. A cada edição, novas parcerias são firmadas com o objetivo de ofertar mais serviços exclusivos para mulheres em situação de risco devido a fatores sociais, econômicos e culturais. A 7ª edição do evento contou com a distribuição de vouchers para a realização de exames de imagem e de sangue a mulheres acima dos 40 anos de idade. Além disso, a Secretaria da Pessoa com Deficiência do DF (SEPD/DF) promoveu atendimentos variados, incluindo a assistência a fim de emitir a carteira de identificação de pessoas com transtorno do espectro autista. Na 6ª edição, o Dia da Mulher contou com o apoio da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) que realizou testes de papilomavírus humano (HPV) e, os casos positivos foram encaminhados no mesmo dia para o tratamento. Na 5ª edição, a novidade da ação foi o balcão de empregos ofertado pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda do DF (Sedet/DF).

A Subdefensora Pública-Geral Emmanuela Saboya reforça que a ampliação da rede de parceiros para atender mulheres em situação de vulnerabilidade é essencial para aumentar a oferta de serviços mais abrangentes e eficazes para essa parcela da sociedade. “A colaboração de diversos órgãos, instituições e empresas fortalece a capacidade de enfrentar os desafios complexos que as mulheres vulneráveis enfrentam, promovendo uma abordagem integrada e centrada nas necessidades específicas de cada uma delas”, defendeu.

A empregada doméstica Cláudia Marcelos Ferreira chegou cedo na 7ª edição do Dia da Mulher da DPDF em busca de um voucher do Instituto Sabin para a realização de exame de sangue. Moradora do Jardim Ingá (GO), ela conta que a nova parceira da ação chegou em boa hora. “Estive em uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) buscando atendimento médico, e a profissional me solicitou exames de sangue. Como não tenho recursos, procurei o Dia da Mulher em busca de ajuda. A iniciativa desempenha um papel fundamental na promoção da saúde e no diagnóstico precoce”, afirmou.

Dia da Mulher

O Dia da Mulher da Defensoria Pública do DF ocorre na primeira segunda-feira de cada mês. Caso seja feriado, o evento é realizado no primeiro dia útil subsequente. A ação conta com a parceria do Instituto Sabin; do Serviço Social do Comércio (Sesc); do Serviço Nacional da Aprendizagem Comercial (Senac); da Secretaria de Desenvolvimento Social (Sedes/DF); da Companhia de Desenvolvimento Habitacional (Codhab); da Secretaria da Mulher; da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda (Sedet); da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz); da Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal (Caesb); e da Administração Regional do Plano Piloto.