Motorista derruba poste em colisão na BR 070

O CBMDF e a PRF foram acionadas para o local do acidente, e não houve nenhum ferido

Nessa manhã (11), um carro colidiu com um poste de iluminação pública na BR 070, sentido Águas Lindas de GO. O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi acionado e o motorista, de 26 anos, atendido. Ele estava consciente, orientado e estável, e se recusou a ir para uma unidade de saúde.

Duas faixas da rodovia foram interditadas para o atendimento e a PRF foi acionada para o local. O CBMDF não tem informações sobre a dinâmica do acidente.