Mobilização no Sol Nascente vai orientar sobre descarte correto de lixo

Nesta sexta-feira (21), equipe do SLU vai passar por diversos locais da cidade para conscientizar moradores sobre a importância da coleta seletiva

O Serviço de Limpeza Urbana (SLU) do Distrito Federal realiza mais uma edição do projeto Mobilização em Ação nesta sexta-feira (21), a partir das 8h. Desta vez, a equipe de educação ambiental desembarca no Trecho 1 do Sol Nascente, com o objetivo de sensibilizar e conscientizar a população sobre o descarte correto de lixo.

“O objetivo é sensibilizar o morador da correta separação do resíduo para que seja aterrado a menor quantidade possível”, explica o diretor-presidente do SLU, Sílvio Vieira. No Sol Nascente, o trabalho será focado em evitar, principalmente, o descarte de lixo próximo a uma lagoa de contenção de águas pluviais.

“As pessoas não jogam o lixo dentro da lagoa, mas do lado, a poucos metros de distância. E isso é muito ruim, porque fazemos ações de limpeza com frequência e, mesmo assim, o lixo volta a acumular. A ação vai ser ótima para conscientização da nossa comunidade, para entenderem que todos precisam ajudar a manter a cidade limpa”, afirma o administrador do Sol Nascente/Pôr do Sol, Antônio José da Silva.

O projeto já passou por Sobradinho, Gama, São Sebastião, Vila Planalto, Guará, Sudoeste, Paranoá, Varjão, Samambaia, Brazlândia e Ceilândia.

No último dia 14, a ação foi realizada na Feira Central de Ceilândia. Servidores do SLU passaram pelas bancas orientando os comerciantes sobre o descarte de lixo e distribuindo panfletos e ímãs de geladeiras com informações sobre a coleta seletiva.

Segundo o administrador regional de Ceilândia, Cláudio Ferreira, feirantes e clientes mostraram-se dispostos a colaborar com a limpeza do espaço público e reconheceram a importância do trabalho do SLU para a saúde da população.

“Por ser um ponto de encontro dos moradores, principalmente de quarta-feira a domingo, e que vende de tudo, é gerado muito lixo. O trabalho do SLU ajuda na limpeza da cidade, mas também no combate à dengue e a outras doenças causadas pelo lixo, e até o aparecimento de escorpiões, ratos, que são perigosos. E o meio ambiente também agradece”, afirma Ferreira.

Outras ações

Em novembro, estão programadas mobilizações no Altiplano Leste, Arniqueiras e no Trecho 3 do Sol Nascente, nos dias 4, 11 e 25, respectivamente. Os locais são escolhidos pela equipe técnica do SLU, com base em relatórios sobre a situação de cada região administrativa em relação ao descarte irregular de resíduos, e também por pedidos dos gestores regionais e de outros órgãos do governo.

A população também pode solicitar uma ação por meio das administrações regionais e pela Ouvidoria, pelo site ou pelo número 162. É possível denunciar pontos de descarte incorreto, solicitar retiradas de entulho e lixo verde, entre outros serviços.

“Uma vez definido o local, a equipe conversa com a administração regional para determinar os endereços em que a ação passará, com base nos relatórios e na experiência dos administradores”, afirma o diretor-presidente. Em seguida, são realizadas reuniões de alinhamento e, por fim, a mobilização.

“No dia, passamos com uma grande comitiva pela cidade, para chamar a atenção do morador. Vamos de casa em casa para mostrar como funciona a coleta seletiva de lixo e a importância do descarte correto, em quais dias e horários, e ensinar a usar o aplicativo do SLU”, ressalta Ferreira.

O aplicativo SLU Coleta DF está disponível para aparelhos com o sistema iOS e Android. Com a ferramenta, os cidadãos conseguem acompanhar a rota dos caminhões de coleta seletiva, data e horários, e podem sugerir pontos para a instalação de novas lixeiras. As informações também estão disponíveis no site do SLU.

Com informações da Agência Brasília