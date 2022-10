Pesquisa feita pela Record e divulgada pelo JBr revelava Ibaneis vencendo no 1º turno

Ibaneis foi o primeiro governador do DF a ser reeleito ainda no 1º turno. Os brasilienses voltarão às urnas para eleger presidente

Na última quinta-feira (29), três dias antes das eleições, a pesquisa ‘Real Time Big Data’, encomendada pela Record, divulgada pelo Balanço Geral e pelo Jornal de Brasília, mostrou que Ibaneis estava com 51% das intenções de votos, garantindo a reeleição ainda no 1º turno.

Ibaneis Rocha (MDB) recebeu 832.633 votos, equivalente a 50,3% dos votos válidos. Leandro Grass (PV) ficou em segundo com 434.587, 26,25%. Para ser eleito no primeiro turno, eram necessários 827.522 votos, 5.111 a menos do que o recebido pelo atual governador.

A pesquisa foi a última realizada pelo instituto, e foi feita com mais de mil entrevistados nos dias 27 e 28 de outubro. Ibaneis Rocha foi o primeiro governador do DF a ser reeleito ainda no 1º turno. Em toda a história da capital federal, apenas o ex-governador Joaquim Roriz havia conseguido ser reeleito.