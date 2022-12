Entidades promovem plantio de mil mudas de árvores em São Sebastião (DF)

Localizadas em áreas públicas de Nova Betânia e Aguilhada, em São Sebastião, as nascentes vêm sofrendo com o acúmulo de lixo e outros detritos

O Instituto Limpa Brasil, em parceria com o Instituto Sabin e outras entidades da sociedade civil, promovem, na próxima quinta-feira (15), uma ação de recuperação e plantio de 1 mil mudas de árvores em uma região de nascentes, localizada em São Sebastião (DF). Durante as atividades, será feita uma grande limpeza na área, com recuperação da mata ciliar dos córregos Cachoeirinha e Aguilhada. O evento vai contar com a participação de alunos da Escola Classe Aguilhada, de São Sebastião, além de diversos voluntários do Instituto e oriundos das comunidades locais, escolas públicas, cooperativas, representantes do setor público, empresas parceiras e do grupo Com Atitude.

“O compromisso socioambiental é um dos valores adotados pelo Instituto, em sintonia com o próprio Grupo Sabin, a qual estamos vinculados com a missão de realizar o investimento social privado. Nosso compromisso é melhorar a qualidade de vida da sociedade e o meio ambiente em que estamos inseridos por meio de nossas atividades”, explica Gabriel Cardoso, gerente-executivo do Instituto Sabin.

Localizadas em áreas públicas de Nova Betânia e Aguilhada, em São Sebastião, as nascentes vêm sofrendo com o acúmulo de lixo e outros detritos, o que tem prejudicado a continuidade da vazão da água. Além da recuperação da área, a ação tem como objetivo promover a conscientização da sociedade sobre a importância da bacia hidrográfica de São Sebastião.

Serviço:

Plantio de mudas e limpeza na bacia hidrográfica de São Sebastião (DF)

Local: “Entre Córregos Cachoeirinha-Aguilhada” localizada na BR 251, Km 34/35, Rua 05, referência Ribeirão Cachoeirinha, Colônia Agrícola Aguilhada, São Sebastião/DF

Data: 15 de dezembro de 2022

Horário: 8h