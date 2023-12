Entenda como funcionava o esquema de fraude em vistorias veiculares no DF

O objetivo do esquema era evitar as etapas legais necessárias para a legalização de veículos

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) busca desmantelar um esquema de corrupção que envolve funcionários públicos, suspeitos de receber propina para favorecer empresários e aprovar inspeções veiculares irregulares.

Uma investigação revelou um sofisticado esquema de fraude que utilizava laranjas no quadro societário para contornar as resoluções do Conselho Nacional de Trânsito (Contran), responsável pela regulamentação do credenciamento de empresas privadas no setor de identificação veicular. O objetivo do esquema era evitar as etapas legais necessárias para a legalização de veículos.

Os crimes em questão incluem corrupção passiva e ativa, falsidade documental e associação criminosa. Caso os suspeitos sejam condenados, enfrentam penas que podem chegar a até 20 anos de prisão.

A operação, denominada “Amigos da Lei”, está sendo conduzida pela Delegacia de Repressão à Corrupção em conjunto com a Promotoria de Justiça de Defesa do Patrimônio Público e Social (Prodep).