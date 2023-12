Engavetamento envolvendo quatro carros, deixa duas pessoas feridas na BR – 020

O acidente aconteceu próximo ao condomínio Alto da Boa Vista, sentido Planaltina-DF

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) atendeu um acidente que aconteceu próximo ao condomínio Alto da Boa Vista, sentido Planaltina-DF.

Chegando ao local, as equipes constataram os seguintes veículos envolvidos na colisão: um VW Fox, cor Prata; uma Chevrolet Montana, cor Branca; um Hyundai HB 20, cor Branca e um VW Gol, cor Cinza.

Segundo a CBMDF as vítimas foram, uma senhora, de 54 anos, passageira do VW Fox, estava com suspeita de lesão muscular na perna direita, foi transportada consciente e orientada para o Hospital Regional de Sobradinho (HRS).

Um senhor de 24 anos, condutor da Chevrolet Montana, queixava-se de dor no quadril, com um pequeno sangramento no nariz, consciente e orientado, transportado para o Hospital Regional de Sobradinho (HRS).

Duas faixas da rodovia foram interditadas para o atendimento, o local ficou aos cuidados da PRF.