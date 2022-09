PCDF prende homem acusado de aliciar crianças e adolescentes

Nesta quarta-feira, 31, a PCDF prendeu um homem acusado de estuprar e distribuir imagem pornográfica envolvendo crianças e adolescentes

Nesta quarta-feira, 31, a Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), por meio da 4ª DP, prendeu um homem acusado de estuprar e distribuir imagem pornográfica envolvendo crianças e adolescentes.

Durante a operação, no município de Barra do Garças, Mato Grosso, foram cumpridos um mandado de prisão preventiva e outro de busca e apreensão em desfavor do indivíduo, de 30 anos.

As investigações foram iniciadas em junho do ano passado quando um homem, ao verificar o celular do filho de 12 anos, notou a existência de conversas de cunho sexual com um indivíduo. Os diálogos foram iniciados durante os jogos online em que o filho participava.

Durante as conversas, o acusado solicitava o envio de fotos, por meio de um número de whats app registrado em nome de terceiros, e também encaminhava vídeos e fotografias pornográficas.

O conteúdo das conversas demonstrava que o a autor tinha preferência por crianças e jovens de até 13 anos.

Verificou-se que o acusado, passando-se por criança ou por um dos “construtores” das cidades dos jogos, usava o poder que tinha para convencer os menores a trocar fotos e vídeos sexuais, com a promessa de recompensas no jogo.

Alguns dos diálogos foram realizados por meio do computador da sede da empresa em que trabalhava, localizada na cidade de Barra do Garças, mesma região onde havia registros do local enviados pelo autor a um dos menores.

Em diligências no ponto de localização, constatou-se que se tratava de uma casa abandonada, provavelmente usada para a prática de sexo com menores não identificados. O imóvel ficava perto da residência do autor que, em janeiro de 2021, antes de ser preso, fugiu para a Bolívia.

De acordo com as investigações, o envolvido, durante esse período, estudava medicina no país e retornou ao Brasil para realização de um procedimento médico. A análise dos dados do celular e do computador revelam indícios de conexões e envios de arquivos a moradores de países da Bélgica e Bolívia.

O indivíduo foi indiciado em inquérito policial pelo crime de estupro de vulnerável e pela troca, disponibilização, transmissão e distribuição de fotografia, vídeo ou outro registro pornográfico, envolvendo criança ou adolescente.