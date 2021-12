Enchentes: Bombeiros do DF enfrentam dificuldades na Bahia

O destino inicial, que era Ilhéus-BA, também teve que ser mudado para Vitória da Conquista-BA, onde está instalado um Posto de Comando

A equipe de bombeiros do Distrito Federal enviada na última segunda-feira (27) para ajudar vítimas das enchentes na Bahia está passando por dificuldades.

Segundo o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), desde a tarde de ontem o comboio está em deslocamento, viajando em velocidade reduzida devido as características das viaturas (caminhões) e a carga preparada para as operações de resgate, chuvas e condições das estradas.

Os militares tiveram que mudar a rota, que inicialmente era por Correntina- BA e Bom Jesus da lapa -BA, desviando por Luís Eduardo Magalhães-BA por um rompimento de barreira entre as duas cidades , causando interdição da via. O desvio de rota gerou um atraso de aproximadamente 4 horas.

O destino inicial, que era Ilhéus-BA, também teve que ser mudado para Vitória da Conquista-BA, onde está instalado um Posto de Comando e de lá as equipes serão direcionadas para os locais necessários.

A equipe enviada é composta por 20 militares especializados em salvamento e resgate, com experiências em Brumadinho (MG) e Haiti. Além deles, foram enviados também dois caminhões 4×4, quatro caminhonetes também 4×4 e mais quatro embarcações

Chuvas

Nesta segunda, subiu para 470 mil pessoas afetadas pelas tempestades nas regiões sudeste, sul e extremo sul da Bahia. Segundo a Superintendência de Proteção e Defesa Civil (Sudec), em todo o estado, já são 31.405 desabrigados e 31.391 desalojados.

Também segunda, foram registradas as 19ª e 20ª mortes por conta das chuvas. No total, já são 116 municípios afetados pelas enchentes, sendo que em 100 já foram decretados situação de emergência.