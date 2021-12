Ibaneis vai as redes para prestar solidariedade as vítimas das enchentes na Bahia

Até o momento, mais de 430 mil habitantes do estado foram afetados pelas fortes chuvas, com cerca de 20 mortos, de acordo com os últimos números divulgados pelo estado

Após o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) anunciar o envio de ajuda a população atingida pelos temporais da Bahia, foi a vez do governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), se manifestar em solidariedade às vítimas do desastre ecológico, nesta segunda-feira (27).

“Toda solidariedade do GDF às vítimas dessa tragédia e seus familiares”, publicou o governador em sua conta no Twitter. Até o momento, mais de 430 mil habitantes do estado foram afetados pelas fortes chuvas, com cerca de 20 mortos, de acordo com os últimos números divulgados pelo estado.

Devido às fortes chuvas que ocasionaram enchentes no sul da Bahia, enviamos reforços de bombeiros para ajudar no socorro às vítimas. As equipes embarcaram em 2 caminhões, 4 caminhonetes e 4 embarcações. Toda solidariedade do @gov_df às vítimas dessa tragédia e seus familiares. — Ibaneis Oficial (@IbaneisOficial) December 27, 2021

Uma equipe de 20 militares do CBMDF foi enviada nesta segunda para o sul da Bahia, onde estão acontecendo as enchentes, em missão para ajudar nas buscas por vítimas. Além do grupo, dois caminhões, quatro caminhonetes e quatro embarcações também estão sendo enviadas.

Inicialmente, as equipes serão deslocados para Ilhéus, seguindo para cidades próximas que também precisarem de apoio. Os profissionais possuem especialização em salvamento e resgate.