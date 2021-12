Ibaneis assina promoção de 245 policiais e bombeiros

A promoção foi assinada pelo governador e divulgada no Diário Oficial do Distrito Federal desta terça-feira (28)

Consta no Diário Oficial desta terça-feira (28) a promoção de 245 policiais militares e militares do Corpo de Bombeiros. A relação de nomes pode ser acessada na publicação oficial veiculada na internet.

A assinatura do ato que promove esses agentes da segurança pública faz do compromisso do governador Ibaneis Rocha firmado em decreto do último dia 23, se comprometendo a reduzir o interstício da categoria em 50% para a promoção.

A medida passou a valer a partir do dia 26 (domingo) e beneficiou os quadros de oficiais policiais militares, primeiro-tenente; quadro de oficiais policiais militares de saúde, como médico, posto de primeiro-tenente, oficiais segundo-tenente.