Barraco pega fogo e corpo é encontrado carbonizado na BR-020

Na manhã desta terça-feira (5) às margens da BR-020, próximo à ponte do Ribeirão Torto, no Distrito Federal. Um corpo carbonizado foi descoberto dentro de um barraco que foi consumido pelas chamas.

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi chamado para a ocorrência por volta das 5h. Ao chegar ao local, a equipe de socorro se deparou com o barraco de madeira já completamente destruído pelas chamas, com o corpo da vítima no interior.

A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) também foi acionada para o local, onde preservou a área até a chegada da equipe da Polícia Civil (PCDF).