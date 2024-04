Emenda garante nomeação de servidores do Detran e concurso

O governador do Distrito Federal Ibaneis Rocha (MDB) sancionou, nessa terça-feira (16), a emenda a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), que deve garantir o orçamento necessário para a nomeação de 123 servidores do Departamento de Trânsito do DF (Detran-DF).

Dos 123 novos servidores, serão 89 técnicos e 34 analistas. A emenda, proposta pelo deputado distrital Eduardo Pedrosa (União), ainda abre a possibilidade para a realização de um concurso para o órgão.

Foto: Divulgação

Na última quarta-feira (10), Ibaneis nomeou 65 aprovados no último concurso do Detran e outros 58 ainda devem ser convocados ainda neste ano.

“Esses novos cargos vão garantir a população do DF um quadro de pessoal qualificado e suficiente para atender às demandas crescentes no Detran. Com mais servidores à disposição, o Detran estará mais capacitado para oferecer um atendimento eficiente, reduzir prazos e garantir a qualidade dos serviços prestados aos cidadãos”, diz Pedrosa.