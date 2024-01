Lancha com nove pessoas naufraga no Lago Paranoá

Segundo a corporação, no barco havia nove pessoas, sendo o piloto e mais oito passageiros. Todos conseguiram se salvar e ninguém se feriu

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) se deslocou, no final da tarde desta sábado (06), para o Cota Mil, no Setor de Clubes Esportivos Sul, para socorrer uma lancha que havia naufragado no Lago Paranoá.

Segundo a corporação, no barco havia nove pessoas, sendo o piloto e mais oito passageiros. Todos conseguiram se salvar e ninguém se feriu.

De acordo com o CBMDF, a lancha saiu do Clube ASCAD e naufragou a aproximadamente 250 metros do Pier do Clube Cota Mil.

No momento do acidente, outras duas embarcações estavam próximas do local e conseguiram resgatar o grupo.

A Marinha foi acionada para averiguar as causas do naufrágio.