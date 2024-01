PMDF recupera motocicleta roubada em Sobradinho

Foi feita uma busca pessoal, mas nenhum item ilícito foi encontrado com os indivíduos que estavam com a moto

Na tarde de ontem (5), por voltsa das 17h40, a equipe do Grupo Tático Operacional (GTOP33) do 13º Batalhão de Polícia Militar realizou uma operação que resultou na prisão de um indivíduo e na recuperação de uma motocicleta Honda/CBX 250 Twister com restrição de roubo.

Durante patrulhamento tático na região de Sobradinho, na DF-440, policiais observaram uma motocicleta que apresentava sinais de condições inapropriadas para transitar, com o pneu traseiro solto, o que chamou a atenção da equipe.

Com a verificação da placa, os policiais constataram que ela estava registrada como roubada/furtada desde o dia 13 de julho de 2022. A ordem de parada para abordagem foi realizada.

Foi feita uma busca pessoal, mas nenhum item ilícito foi encontrado com os indivíduos que estavam com a moto. Porém, como o veículo estava registrado como roubado, eles foram conduzidos para a 13ª DP.