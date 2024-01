Ladrões são presos na Rodoviária após ação rápida da PMDF

Além de ter o celular roubado, a vítima também disse aos policiais ter sido agredida pelos criminosos, que já tinham passagem pela polícia

Na noite de ontem (5), por volta das 22h30, a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), por meio das equipes do Grupo Tático Operacional (GTOP26) e da Base Móvel 26, conseguiu agir rápido e prender dois indivíduos em flagrante por roubo de aparelho celular na Rodoviária do Plano Piloto.

A Base foi abordada pela vítima, que relatou ter sido alvo de roubo por um grupo de indivíduos. Além de ter o celular roubado, ela disse ter sido agredida. Com as informações acerca das características dos suspeitos, a busca foi feita pelas equipes de segurança pública.

Os suspeitos foram abordados e, após rápida verificação, os policiais descobriram que eles já tinham pelo menos 10 passagens pelo judiciário. Eles foram conduzidos para a 5ª DP.