Em surto, homem fere a mãe e precisa ser contido por policiais

Caso ocorreu na Cidade Estrutural nesta terça (2). Segundo a PMDF, o suspeito disse que feriu a mãe porque ela “estava virando uma anaconda”

Um homem em surto psicótico feriu a própria mãe na manhã desta terça-feira (2), no Setor Oeste da Cidade Estrutural. A Polícia Militar (PMDF) foi acionada.

Chegando ao local, os militares encontraram a mãe do suspeito com vários arranhões e um ferimento na cabeça. O filho dela portava uma marreta e um pedaço de pau nas mãos e ignorava as ordens dos policiais.

A PMDF afirma que um militar deu um tiro de arma de choque no autor, mas ele estava com três jaquetas e conseguiu se proteger do dardo. “Quando ele investiu com a marreta contra os policiais, foi dado um tiro na canela no suspeito”, afirma a corporação.

Ainda de acordo com a polícia, o autor falava frases desconexas e disse que agrediu a mãe porque ela “estava virando uma anaconda”. Ele e a mãe foram levados ao Hospital de Base. A ocorrência será registrada na Delegacia de Atendimento à Mulher (Deam).