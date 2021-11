Motociclista que pilotava em acostamento é preso por receptação e porte de drogas

A delegada estipulou a fiança de R$ 500 para a soltura dele. O valor foi pago pela família do motociclista

Um jovem de 22 anos, que trafegava pelo acostamento da DF 001, no Recanto das Emas, foi preso por policiais do Batalhão de Policiamento Rodoviário (BPRV) nesta segunda-feira (1º). Durante a revista, as autoridades encontraram cerca de 300 g de maconha com o motociclista.

Os policiais o conduziram à 27ª Delegacia de Polícia. Lá os militares descobriram que o celular que o jovem usava era roubado.

O rapaz foi preso por receptação e porte de drogas. A delegada estipulou a fiança de R$ 500 para a soltura dele. O valor foi pago pela família do motociclista.