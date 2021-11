DF Legal combate grilagem de terras em quatro regiões

Equipes estiveram em Arniqueira, Planaltina, Lago Norte e Granja do Torto. Também houve operação na BR-020

Tereza Neuberger

Mesmo diante do ponto facultativo – em referência ao Dia do Servidor Público – e o feriado do Dia de Finados, que prolongaram o final de semana, as equipes da DF Legal e PMDF, apoiadas pelo CIOB e SOPI/SSP, estão nas ruas com a Operação Pronto-Emprego para combater a grilagem de terras no Distrito Federal.

Apenas nesta segunda-feira (1°), foram realizadas operações em Arniqueiras, Planaltina, Lago Norte, Granja do Torto e vistoria às margens da BR-020, onde no sábado (30) duas pessoas foram presas em flagrante por tentativa de grilagem de terra.

Na Granja do Torto, as equipes retiraram dois pontos com cercas, sendo o primeiro de 250 metros e o segundo de 20 metros, que estavam demarcando lotes irregulares.

Na CA 06 do Lago Norte foi descaracterizada a invasão de 2 lotes em área de propriedade da Terracap. Os locais já contavam com bases de construção afixadas. Eles foram retirados com maquinario.

Em Arniqueiras também foram retirados aproximadamente 400 metros lineares de cercas, que estavam demarcando lotes irregulares.

As equipes da DF Legal retornaram, ainda, a tentativa de invasão na BR-020. No sábado, uma ação conjunta com as forças de segurança evitou a grilagem na área e prendeu duas pessoas que estavam no local.

Foto: Tereza Neuberger/Jornal de Brasília

Nesta segunda-feira, o auditores observaram que houve nova tentativa, mas que o local estava abandonado.

Operação Pronto-Emprego

A Operação Pronto-Emprego visa solucionar em um prazo de até 72 horas invasões de terra e de atrás públicas, impedindo que elas se instale causando impactos políticos, ambientais, sociais e financeiros, inclusive para os infratores.

São removidos cercamentos, fossas, bases para obras, cisternas, postes e edificações não habitadas ainda em fase de construção.

Denuncias podem ser feitas pelo 162 ou ainda pelo site da Ouvidoria do GDF.