Em Sobradinho, homem esfaqueia padrasto e exige atuação do Bope

Batalhão de Operações Especiais negociou a rendição do autor. Ele se entregou e foi levado à 13ª DP

Um homem esfaqueou o padrasto na tarde desta quinta-feira (7), na quadra 6 de Sobradinho. Após o golpe, ele ameaçou atentar contra si mesmo, o que levou a Polícia Militar (PMDF) a acionar o Batalhão de Operações Especiais (Bope).

O caso aconteceu por volta de 12h, na residência dos envolvidos. Segundo a PMDF, o homem discutiu com o padrasto por motivo desconhecido e decidiu atingir a vítima na região do abdômen. A mãe do autor tentou intervir e acabou sofrendo um pequeno corte em uma das mãos.

O autor do esfaqueamento subiu no telhado da casa e ameaçou atentar contra a própria vida. O Bope, então, foi acionado para negociar sua rendição.

Horas depois, o autor se entregou e foi conduzido à 13ª Delegacia de Polícia (Sobradinho I). Antes, o Corpo de Bombeiros (CBMDF) já havia sido acionado para socorrer o padrasto, que foi levado ao hospital. O estado de saúde dele não foi informado. A mãe do autor, que sofreu um corte na mão, recusou atendimento dos militares.