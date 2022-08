Homem morre após capotar carro na BR-060

A vítima, identificado apenas como J. C. S., de 29 anos, estava sozinha no carro e presa dentro do veículo

Um homem morreu, na madrugada deste sábado (20), após capotar o carro na BR-060, próximo ao Parque Leão e sentido Goiânia. Segundo o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), ao chegar no local, a equipe encontrou o veículo no canteiro central da rodovia. Leia também Cobertura no Noroeste tem princípio de incêndio

Grupo de assaltantes é preso na EPTG

Não acredito que os militares terão coragem de desafiar a vontade do povo, diz ministra do STM No local, já estava um policial militar realizando os primeiros atendimentos. A vítima, identificado apenas como J. C. S., de 29 anos, estava sozinha no carro e presa dentro do veículo. Após a desmobilização do CBMDF, o local ficou aos cuidados da PMDF e da PRF. Os bombeiros não tem informações sobre a dinâmica do acidente. CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE