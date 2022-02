Em ação conjunta, PM do DF e Goiás prendem homens com armas e drogas

Foram encontradas duas pistolas, 177 munições, 500 gramas de maconha, balança de precisão e R$ 5.445,00 em espécie

Dois homens foram presos em ação conjunta da Polícia Militar do Distrito Federal ea a Polícia Militar do Estado de Goiás, nesta madrugada (9), por volta das 3h, no Sol Nascente. A dupla foi detida por porte de arma de fogo, munições e drogas

A equipe da Rotam realizava o patrulhamento quando foi solicitada para prestar apoio a uma equipe da Companhia de Policiamento especializado (CPE) de Formosa. Segundo informações, dois homens cometeram vários crimes com uso de arma de fogo em Brasilinha-GO e estariam escondidos em uma residência no Sol Nascente.

De posse do endereço, os policiais conseguiram realizar abordagem na residência e encontraram os homens com duas pistolas, 177 munições, 500 gramas de maconha, balança de precisão e R$ 5.445,00 em espécie.