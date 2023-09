Elmo Serejo terá trechos interditados para obras de manutenção

As informações são da Administração Regional de Ceilândia, que acompanha cada etapa de realização das obras

Nesta sexta-feira (15), o trecho da Avenida Elmo Serejo que liga a via P1 ao Pôr do Sol será liberado para o tráfego de veículos. No entanto, em razão da nova etapa das obras de manutenção realizadas naquela avenida, em Ceilândia, novos trechos serão interditados. As informações são da Administração Regional de Ceilândia, que acompanha cada etapa de realização das obras.

As interdições acontecerão em três etapas distintas:

Na primeira etapa, o trecho da Elmo Serejo que fica entre as vias N3 e P1, sentido P Sul, será totalmente fechado na altura do trevo para a Samambaia (DF-459), a partir da sexta-feira (15). Por isso, o acesso ao setor P Sul e ao Pôr do Sol será feito pela via N3, passando pela via paralela à Casa do Cantador e acessando a via P1.

A segunda etapa, ainda sem data definida para iniciar, vai interditar uma faixa de rolamento, à direita da via, no trecho que vai da N3 até o viaduto do metrô, sentido Taguatinga. Neste trecho, que passa em frente à UnB de Ceilândia, a via Elmo Serejo estará com tráfego de veículos liberado em apenas uma faixa.

Na terceira etapa, a interdição se dará em uma das faixas de rolamento da Elmo Serejo no trecho que vai da via Leste (entrada para o La Casa) até o viaduto do metrô, na via N2 (Guariroba), sentido P Sul e Pôr do Sol. O trânsito de veículos ficará restrito à faixa da esquerda.

O Detran-DF recomenda aos condutores evitarem os trechos em obras e, caso seja necessário trafegar por lá, faça com atenção redobrada, observando a sinalização local e reduzindo a velocidade, a fim de evitar acidentes de trânsito.

Arte: Divulgação/Detran-DF

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Arte: Divulgação/Detran-DF

Arte: Divulgação/Detran-DF

*Com informações da Agência Brasília