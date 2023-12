Eixão Norte recebe evento de ecoturismo no domingo

Eixo Tur Integrativo terá artesanato, oficina de gastronomia, brinquedoteca e uma campanha de conscientização ambiental

O Eixão Norte receberá, neste domingo (17), o Eixo Tur Integrativo, evento dedicado à divulgação do ecoturismo. As atividades serão na altura da Quadra 109 e começam às 10h e vão até as 18h. Entre as atrações estarão artesanato, oficina de gastronomia, brinquedoteca, além de uma campanha educativa e de conscientização sobre a importância do ecoturismo no DF e na região. A estimativa é receber mil pessoas.

“Eventos como esse são muito importantes para a malha turística da nossa capital. É dever da Secretaria de Turismo, com colaboração com o Governo do Distrito Federal, acolher e trabalhar cada vez mais nestes projetos”, afirma o secretário de Turismo, Cristiano Araújo.

Programação

10h: Abertura

Das 11h às 16h: Brinquedos infláveis

Das 10h às 18h: Apresentação de DJs

Das 10h às 18h: Feira de artesanato

Das 10h às 18h: Exposição e divulgação das pousadas e hotéis fazendas na região

Das 10h às 18h: Oficina gastronômica

Das 11h às 14h: Shows com artistas locais

Das 15h às 18h: Shows com artistas locais

Com informações da Agência Brasília