Egov oferece curso de defesa pessoal para mulheres

A secretária-executiva de Seplad, Ana Paula Cardoso, explica que a iniciativa busca incentivar a política de proteção do direito das mulheres

Entre os vários cursos, a Escola de Governo do Distrito Federal (Egov) incluiu um curso de defesa pessoal para servidoras do governo. O treinamento será oferecido ao longo do ano e deve preparar as mulheres para possíveis situações de perigo. As inscrições vão até a próxima terça-feira (28).

A secretária-executiva de Gestão Administrativa da Secretaria de Planejamento, Orçamento e Administração (Seplad), Ana Paula Cardoso, explica que a iniciativa busca incentivar a política de proteção do direito das mulheres. “O curso tem o objetivo de ensinar as servidoras a se defenderem. A metodologia envolve conhecimentos que abrangem preparo emocional, além de técnicas de proteção e de defesa pessoal”, afirma a gestora.

A diretora-executiva da Egov, Juliana Tolentino, anuncia que o intuito é que a oferta seja mensal. “Neste primeiro momento, as aulas serão realizadas no período de 6 a 10 de março, das 8h às 12h., mas vamos trabalhar para que as turmas ocorram pelo menos mensalmente”, ressalta. “É uma satisfação imensa dispor desse curso em nossa grade. Esse tipo de conhecimento contribui para a formação de servidoras mais seguras e autoconfiantes”, diz.

Os instrutores da Egov José Carlos Amaral e Israel Carrara, ambos agentes socioeducativos da Secretaria de Justiça e Cidadania (Sejus), serão os responsáveis por ministrar o treinamento. Eles esclarecem que o curso de defesa pessoal é uma importante ferramenta para proporcionar segurança física e psicológica às mulheres.

“Além de ensinar técnicas de defesa pessoal, o curso fornecerá informações e orientações para identificar uma agressão e prevenir-se de situações de violência, seja no meio familiar ou na rua”, explica Amaral. Segundo ele, o objetivo é proporcionar mais segurança para o dia a dia das mulheres e aumentar a preparação emocional.

Carrara lembra que o curso vai proporcionar diversos benefícios, a exemplo da melhora da forma física e da capacidade para lidar com situações atípicas, como agressões físicas ou verbais: “Saber agir nessas situações exige tempo e dedicação. Por isso, a defesa pessoal busca, de forma simples, ensinar a pessoa a se defender em variadas situações e condições de maneira objetiva”.

Serviço

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Curso de defesa pessoal para mulheres

→ Aulas: de 6 a 10 de março

→ Horário: das 8h às 12h

→ Carga horária: 20 horas

→ Modalidade: presencial

→ Prazo para inscrições: até terça-feira (28). Inscreva-se por meio deste link.

As informações são da Agência Brasília