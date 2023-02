140 toneladas de entulhos são retiradas do Recanto das Emas

Assim como ocorre nas outras ações do programa, os resíduos recolhidos são encaminhados para a URE, na Estrutural

O programa GDF Presente retirou, nessa semana, cerca de 140 toneladas de lixo e entulho das ruas do Recanto das Emas. Restos de construção, entulhos, inservíveis e lixo verde se acumulavam após o feriado de Carnaval. Na rota da limpeza, estavam as quadras 102, 116, 302, 405 e 406.

O trabalho durou dois dias e meio e foi encerrado na sexta (24). Conforme lembra o administrador da RA, Carlos Dalvan, apesar de a cidade contar com um papa-entulho e com os serviços de coleta convencional e seletiva, ainda persiste o mau hábito do descarte de lixo em área pública e terrenos descampados. “Dessa forma, o apoio do GDF Presente é sempre importante, pois conseguimos manter em ordem algumas das principais vias da nossa região”, pontua o gestor.

Segundo o coordenador do Polo Sul do GDF Presente, Germano Guedes, os operários estão há duas semanas com ações no Recanto, atendendo tanto a área rural quanto a urbana. “Na semana passada, fizemos uma força-tarefa para melhorar as estradas do Núcleo Rural Monjolo, por onde trafegam os ônibus escolares que atendem as crianças”, lembra. “E esse serviço de limpeza pela cidade, já executado pela administração, é sempre reforçado com os nossos caminhões e máquinas do polo”.

O Polo Sul é responsável por atender as cidades situadas no lado sul do Distrito Federal, que incluem, além do Recanto das Emas, o Riacho Fundo e o Riacho Fundo II. Assim como ocorre nas outras ações do programa, os resíduos recolhidos são encaminhados para a Unidade de Recebimento de Entulhos (URE), na Estrutural.

As informações são da Agência Brasília