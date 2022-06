Efetivo de 350 policiais reforça segurança no Recanto das Emas

Operação Quinto Mandamento, lançada nesta sexta-feira (10), sob coordenação da Secretaria de Segurança Pública, segue até domingo (12)

Fotos, selfies e muita curiosidade marcaram o início da Operação Quinto Mandamento na noite desta sexta-feira (10) nas cidades do Recanto das Emas e Riacho Fundo II. A ação, que segue até domingo (12), conta com a participação de 350 agentes de segurança das polícias Civil e Militar, Detran, Corpo de Bombeiros Militar (CBMDF), DF Legal e Departamento de Estradas de Rodagem (DER). Ainda, participam a Polícia Rodoviária Federal (PRF), por conta da proximidade com a BR-060, e as polícias Militar e Civil de Goiás, devido ao fato de ser uma região de fronteira com municípios goianos.

Sob coordenação da Secretaria de Segurança Pública (SSP-DF), a Quinto Mandamento é realizada há dois anos no Distrito Federal e consiste em uma ação conjunta das forças de segurança em todas as regiões administrativas (RAs) do Distrito Federal. A cada semana a operação se dirige a uma RA.

O vendedor ambulante Dickson Adair, que acompanhava com atenção a reunião que antecedeu a Quinto Mandamento, elogiou a iniciativa. “Uma operação dessas é ótima para mostrar a presença da segurança pública”, opinou.

O secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, Júlio Danilo, ao fazer a abertura da ação na Quadra 102 do Recanto das Emas, reiterou a importância da integração entre as forças do DF. “É uma ação de fiscalização e repressão aos crimes que atentem contra a vida. Fazemos fiscalização de pontos de venda de álcool, alcoolemia de motoristas, porte de drogas, de armas. A operação vem dando muito resultado. Desde 2020, quando a operação começou, observamos uma redução nos crimes. Em 2021, tivemos o menor número de homicídios dos últimos 40 anos”, avaliou o secretário.

No Riacho Fundo II, outra região administrativa onde a Operação Quinto Mandamento ocorre, o principal foco será o combate ao tráfico de drogas. “O trabalho é acabar com a saturação desse tipo de crime na região e fiscalizar bares e comércios, porque traficantes se agrupam próximo a esses locais, sendo o ambiente ideal para eles agirem. Buscamos evitar crimes que acontecem principalmente à noit, como roubos, assaltos e crimes de morte”, disse o delegado da 29º Delegacia de Polícia, do Riacho Fundo II, Lúcio Valente.

O delegado acrescentou que com a presença reforçada da polícia a cidade vai ficar mais tranquila por um bom período de tempo. “Quando a polícia age com força, imediatamente existe um efeito colateral que são os criminosos desaparecerem por vários dias”, explicou.

Um dos que assistia à preparação da operação na noite dessa quinta-feira (9) no Recanto das Emas era o morador Thiago Araújo. Para ele, “uma operação dessas é muito positiva para a cidade”.

Ações

Durante a Quinto Mandamento, o CBMDF fará orientações e ações preventivas junto à comunidade, principalmente nas áreas de prevenção de incêndios e primeiros socorros. O policiamento será reforçado pelo 27º Batalhão da PMDF, responsável pela área e por tropas especializadas, como os batalhões de Policiamento com Cães (BPCães) e de Operações Especiais (Bope), por exemplo.

As ações de trânsito também serão intensificadas, com ação conjunta do Detran, DER e batalhões de trânsito da PMDF e PRF.

Com informações da Agência Brasília