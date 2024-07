Educação seleciona servidores para Escola Bilíngue de Libras do Plano Piloto

A Secretaria de Educação do Distrito Federal (SEE) publicou nesta terça-feira (2), no Diário Oficial do Distrito Federal (DODF), o edital de processo seletivo interno de servidores das carreiras Magistério público e Políticas públicas e gestão educacional para atuarem na Escola Pública Integral Bilíngue Libras e Português Escrito do Plano Piloto, vinculada à Coordenação Regional de Ensino (CRE) do Plano Piloto, suprindo carências abertas em decorrência da criação desta unidade escolar especializada (UEE) e início de suas atividades letivas.

As vagas são para os cargos da carreira de Magistério Público do Distrito Federal, inclusive readaptados e/ou pessoas com deficiência (PcDs), com adequação expressa para não regência. Haverá ainda a oferta para cargos da carreira Políticas públicas e Gestão educacional do DF nas seguintes funções:

· Gestor em políticas públicas e Gestão educacional – psicologia

· Analista em políticas públicas e Gestão educacional das especialidades Secretaria Escolar, Apoio Administrativo e Monitor em Gestão Educacional

· Técnico em políticas públicas e Gestão educacional das especialidades Conservação e Limpeza, Copa e Cozinha e Vigilância

O edital destaca que haverá formação de banco de aprovados, que será usado à medida que vagas forem surgindo, ao longo do período letivo.

Acesse mais informações sobre o processo seletivo aqui.

Inscrição e seleção

As inscrições serão realizadas no período de 15 a 31 deste mês. Para participar, os interessados deverão autuar no processo SEI, tipo “Pessoal: Remoção de Servidor”, e selecionar o documento “Requerimento Geral”, no nível de acesso “Restrito”.

O servidor interessado deverá verificar se atende aos requisitos para concorrer ao cargo desejado, conforme disposto no edital. A seleção avaliará se o servidor atende aos requisitos exigidos para a vaga.

*Com informações da Agência Brasília