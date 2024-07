Parceria entre DPDF e Iesb reforça o atendimento ao público

A Defensoria Pública do Distrito Federal (DPDF) firmou parceria com Centro Universitário Iesb para desenvolver soluções criativas e aproximar ainda mais a instituição dos assistidos. A comunicação visual será o foco da cooperação, que contará com projetos apresentados por professores e alunos do curso de designer gráfico. A parceria começa em agosto, com previsão de término em dezembro.

Para definir as estratégias a serem adotadas, foi realizada, nesta segunda (1º), uma reunião entre representantes DPDF, a professora Márcia Nickel Buffara e o coordenador de design gráfico Marco Lobo, ambos do Iesb. O encontro marca a ampliação do Programa de Interação Acadêmica, agora Multiportas.

“A colaboração pode ser estratégica para desenvolver soluções criativas que aprimorem a comunicação e a prestação de serviços como a comunicação visual, a inovação, a criatividade, a aproximação com a sociedade, a capacitação de estudantes, o impacto social e o engajamento dos estudantes”, pontuou o defensor público-geral, Celestino Chupel.

O diretor da Escola de Assistência Jurídica (Easjur), Evenin Ávila, reforçou: “Será um desafio extremamente enriquecedor para todos os envolvidos”. Por sua vez, Marco Lobo afirmou: “A parceria não só enriquecerá a formação dos alunos, proporcionando-lhes a aplicação prática de seus conhecimentos, mas também contribuirá diretamente para a comunidade, criando soluções inovadoras que promovam a justiça social e a inclusão”.

*Com informações da Agência Brasília