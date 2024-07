Brasília sedia Campeonato Brasileiro de Jovens Cavaleiros 2024

A Sociedade Hípica de Brasília receberá o Campeonato Brasileiro de Salto 2024 – Jovens Cavaleiros, uma das competições mais importantes do país para a formação de futuros cavaleiros no hipismo, durante os dias 4 a 7 de julho. A cada ano, um estado diferente se torna o epicentro do hipismo jovem, reunindo competidores de todo o Brasil em busca do título de campeão brasileiro.

Promovido pela Federação Hípica de Brasília, o campeonato é dividido nas categorias jovem cavaleiro, jovem cavaleiro Top, jovem cavaleiro A e jovem cavaleiro B. As provas ocorrem na pista de areia principal, com saltos de 1,00m até 1,30m. Esta edição conta com cerca de 200 atletas inscritos, com idades entre 14 e 22 anos.

Em 2023, a competição foi sediada em Curitiba, e a brasiliense Maria Luiza Borges Cabral com Lumpur Jmen II conquistou o pódio na categoria jovem cavaleiro Top, tornando-se campeã brasileira. Essa vitória reafirma a dedicação e o bom momento do hipismo em Brasília. Nos últimos anos, o campeonato aconteceu em Brasília (2022), Porto Alegre (2021) e novamente em Brasília (2020).

Para o presidente da Federação Hípica de Brasília, Almir Vieira, há um notável crescimento do hipismo na capital federal. “Está evidente o crescimento do esporte em Brasília e o surgimento de vários clubes equestres, aumentando a base de adeptos amadores, impulsionando a profissionalização e, como resultado, gerando equipes e atletas de alto nível reconhecidos nacionalmente”, destaca.

O Campeonato Brasileiro de Salto 2024 conta com patrocínios de Alphaville Planalto Central, Exame – Medicina Diagnóstica, Fiat, José Martins, Colégio Horizonte, Supra, Gauss Capital, Haras Rosa Mystica e HorsePix.

A entrada é gratuita para que o público possa apreciar de perto o talento dos jovens atletas. Para uma experiência mais exclusiva, é possível adquirir mesas no Camarote Vip.

Serviço:

Campeonato Brasileiro de Salto 2024 – Jovens Cavaleiros

Data: 4 a 7 de julho, a partir das 8h

Local: Sociedade Hípica de Brasília – SHIP, Área Especial Conjunto 08, Nº S/N, Asa Sul

Classificação indicativa: Livre

Mais informações: @fhbr_hipismo e site www.fhbr.com.br