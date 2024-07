Obras de infraestrutura seguem no Engenho das Lajes

As obras no Engenho das Lajes, na região do Gama, conduzidas pela Companhia Urbanizadora da Nova Capital (Novacap) e pela Secretaria de Governo do Distrito Federal (Segov), estão em fase final. Essas intervenções abrangem diversas áreas, desde infraestrutura urbana até serviços comunitários, com o objetivo de promover um ambiente mais seguro e confortável para os moradores.

Uma das principais obras é a construção de uma passarela na BR-060, na altura do km 30. Com um investimento de R$ 2,5 milhões, a passarela beneficia cerca de 5 mil moradores, facilitando o acesso a uma escola, uma unidade básica de saúde (UBS), uma quadra poliesportiva e uma área comercial. Feita de concreto armado, a estrutura tem 50 metros de comprimento e rampas acessíveis de 106 metros de cada lado, equipadas com piso tátil e corrimãos. A segurança é reforçada por um guarda-corpo e a iluminação é garantida por sete postes com luminárias de LED.

As avenidas principais, São José e Roriz, receberam pavimentação com blocos intertravados de concreto, com um investimento de R$ 1.982.099,43. A pavimentação abrange uma área de 9.103,56 m², além da construção de 891,9 m² de calçadas e 350 metros de meios-fios. Essas melhorias refletem diretamente na qualidade de vida dos residentes, facilitando o trânsito e aumentando a segurança.

Diversas outras melhorias foram implementadas, incluindo a construção de uma quadra de esportes para o Centro Educacional Engenho das Lajes, beneficiando 700 alunos. O GDF também promoveu a substituição de lâmpadas convencionais por LEDs, melhorando a iluminação pública, e desativou um lixão às margens da DF-290, em uma ação conjunta com reeducandos da Secretaria de Administração Penitenciária (Seape).

Adicionalmente, estradas rurais foram melhoradas com terraplanagem e compactação de solo, e o sistema de abastecimento de água foi reformado, com um investimento de R$ 2.750.885,78. Outros projetos incluem a instalação de um ponto do Wi-fi Social, a construção de paradas de ônibus, a colocação de placas de endereçamento e a reabertura da Creche Escola Infantil Tia Vilma.

“As obras realizadas no Engenho das Lajes representam um avanço na infraestrutura e nos serviços públicos da região. Com a previsão de término em breve, os moradores do local podem esperar uma melhora substancial na qualidade de vida e no desenvolvimento comunitário”, disse o presidente da Novacap, Fernando Leite.

*Com informações da Novacap

Agência Brasília