Educação divulga classificação de professores temporários

A Secretaria de Educação publicou, nesta quarta-feira (03), no Diário Oficial do Distrito Federal (DODF), o resultado do processo seletivo simplificado de professores substitutos temporários para o banco de reserva.

A publicação traz o nome de 43.596 classificados que irão compor o banco de professores substitutos que poderão ser contratados ao longo do ano letivo de 2024 à medida que surgirem carências nas escolas da rede pública de ensino.

A lista traz os classificados por coordenação regional de ensino (CRE), componente curricular e turno. Eles serão contratados quando os professores efetivos se distanciarem da regência da turma no caso de afastamentos legais, como atestados médicos ou licenças.

A subsecretária de Gestão de Pessoas, Ana Paula Aguiar, destaca que a formação do banco de reserva faz parte dos esforços da Secretaria de Educação para garantir um ano letivo sem falta de professores na rede pública. Na primeira semana de dezembro de 2023, a Subsecretaria de Gestão de Pessoas ofertou um curso de formação para cerca de 150 servidores que vão atuar no programa Carência Zero.

O programa visa garantir um ano letivo com todas as carências de classe supridas e tem o objetivo, ainda, de supervisionar os procedimentos de pré-modulação, de conferência de carências de professores nas unidades de ensino, de remanejamento de servidores efetivos excedentes e de contratação temporária de professores substitutos.

“A Secretaria de Educação se planeja desde o ano anterior para que as escolas tenham os seus profissionais já no primeiro dia de aula. As ações começam com um procedimento de remanejamento, no segundo semestre e, depois disso, várias ações subsequentes culminam para que todas as unidades escolares tenham os respectivos profissionais em sala de aula”, explica Ana Paula.

As informações são da Agência Brasília