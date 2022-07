Economia divulga premiados no sorteio do Nota Legal

Neste ano, 51 milhões de compradores participaram do sorteio, um aumento de 6,28% em comparação com o ano passado

A Secretaria de Economia divulgou, nesta terça-feira (06), os primeiros 100 premiados do programa Nota Legal 2022. Os nomes foram publicados no Diário Oficial do Distrito Federal (DODF).

Segundo o documento, o maior prêmio, de R$ 500 mil, foi para um morador de Águas Claras, que gastou R$ 116,78 em um supermercado da mesma região.

Os segundos maiores prêmios, de R$ 200 mil, foram para moradores de Planaltina e Asa Norte. Dois outros moradores da Asa Norte e um de Taguatinga ganharam R$ 100 mil.

Neste ano, 51 milhões de compradores participaram do sorteio, um aumento de 6,28% em comparação com o ano passado.

Após o sorteio, a pasta responsável envia um e-mail para cada um dos sorteados. Vale lembrar da importância de manter o cadastro no programa atualizado.

Veja o documento:

581418897-DODF-125-06-07-2022-INTEGRA-59-62 by Jornal de Brasília on Scribd