Garçom vendia droga através de porta guardanapos na Asa Norte

Por Tereza Neuberger

Um homem de 46 anos, foi preso na noite da última terça-feira (05), após ser flagrado comercializando cocaína em um bar na Asa Norte. O suspeito trabalhava como garçom e utilizava-se de porta guardanapos do estabelecimento comercial para esconder a droga.

A venda da droga era realizada de maneira discreta. Os compradores da droga se dirigiam ao bar, se passando por clientes do local, o garçom então para repassar a cocaína que seria vendida colocava as porções no porta guardanapo destinado a mesa do suposto cliente do bar. Para efetuar o pagamento o comprador colocava o dinheiro dentro do cardápio a ser levado pelo garçom.

“Através de ação de monitoramento a 2ª DP logrou flagrar o exato momento em que este garçom colocou a droga no porta guardanapos e que a droga foi levada por um usuário comprador”, afirma o delegado responsável pelas investigações, João Guilherme.

Na delegacia, o homem que foi preso em flagrante confessou o crime. Com ele foram apreendidas cinco porções de cocaína, além de R$135 reais em espécie decorrente da venda das drogas. O homem flagrado efetuando a compra da cocaína também foi detido e deverá responde pelo crime de porte de droga para uso próprio.

De acordo com o delegado João Guilherme, as investigações continuam com o intuito de revelar se houve participação e conivência de outras pessoas do estabelecimento comercial. Caso seja condenado pelo crime de tráfico de drogas, o garçom que foi preso pode pegar uma pena de até 15 (quinze) anos de reclusão.