E-Candangão 2025 promete jogos, concursos e uma experiência imersiva na cultura geek

Por Vitor Ventura

redacao@grupojbr.com

Acontece entre os dias 17 e 20 de julho a terceira edição do E-Candangão em Brasília. O festival, que já é uma marca registrada dos esportes eletrônicos em Brasília, ocorre neste ano no Pátio Brasil Shopping, na Asa Sul. A retirada do ingresso, realizada uma vez, porém com validade para todos os quatro dias do evento, e a entrada são gratuitas. Com o objetivo de promover o acesso aos games e à cultura geek, a programação do E-Candangão 2025 reúne campeonatos, concursos de cosplay, disputas de dança e uma programação que promete democratizar a tecnologia e as novas formas de entretenimento.

Durante os dias 17, 18 e 19, as atividades se iniciam às 11h com programação até às 20h. No dia 20, último do evento, o horário de início é às 10h, e o término, às 19h. A realização do festival é feita em parceria da Secretaria de Estado de Esporte e Lazer do Distrito Federal (SEL-DF) com o Instituto Inside Brasil.

O E-Candangão 2025 promete tanto quanto as edições anteriores. O cronograma do festival conta com campeonatos de jogos variados, entre eles, League of Legends, Free Fire, EAFC 25, Valorant, Street Fighter, Just Dance e Counter Strike 2. Além da atração para os apaixonados pelos games, o evento traz o tradicional concurso de cosplay, que junta pessoas de todas as idades caracterizadas de seus personagens favoritos. A programação inclui também uma competição musical de K-pop, com participação em grupo ou individualmente. O objetivo é homenagear a Coreia do Sul e a tradicionalidade da cultura do país. A retirada dos ingressos e as inscrições para as atrações podem ser feitas no site oficial ou no Instagram do E-Candangão.

Vale destacar que haverá premiações para as pessoas que participarem e conseguirem sair vencedoras nessas atrações, com destaque para o concurso de cosplay, no qual serão distribuídos R$ 10 mil em prêmios. O valor das premiações em todas as modalidades ultrapassa R$ 40 mil. A comunidade de cosplay cresce bastante no DF, Roxxy Sant’Anna, atriz, dubladora e locutora, explica que essa forma de exaltar a cultura geek é muito aproveitada pelos brasilienses. “Brasília tem um público bem bacana para esse tipo de evento. Os cosplayers também sempre vêm marcando presença. É realmente muito gratificante ver eventos como o E-Candangão criando competições e premiações para valorizar esse público todo, principalmente a comunidade cosplay”, destaca.

Roxxy faz parte da organização Quadradinho Cosplay, que promove eventos do tipo pelo DF. É a primeira vez da equipe organizando o concurso do E-Candangão, e eles encaram o desafio com muito entusiasmo, “para nós é sempre uma honra e uma oportunidade muito grande organizar concursos cosplay. E com a E-Candangão não é diferente. Ficamos muito felizes que as organizações possam confiar em nosso trabalho”, conta a atriz. Tanto o concurso como o festival são aguardados ansiosamente pela comunidade, e, se depender dos cosplayers, eventos desse tipo vão acontecer com cada vez mais frequência. “Cada concurso é muito único e sempre uma festança para os cosplayers”, finaliza Roxxy.

A SEL-DF ressalta a importância do E-Candangão na promoção de inclusão e na democratização do acesso à tecnologia, o festival permite com que pessoas de diferentes idades possam ter uma experiência imersiva no mundo dos games e da cultura geek.