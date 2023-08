Dupla é presa suspeita de tráfico de drogas no Paranoá

Durante a operação, foram encontrados e apreendidos dois aparelhos celulares, seis porções de crack e R$ 110 em espécie

Na última terça-feira (01), a Polícia Civil do Distrito Federal PCDF, por meio da 6ª Delegacia de Polícia, desencadeou a Operação Devil Rock, resultando na prisão em flagrante de uma dupla, composta por um homem de 27 anos e uma mulher de 25 anos, por tráfico de drogas e associação para o fim de tráfico.

As investigações conduzidas pela equipe da 6ª Delegacia de Polícia identificaram que a dupla atuava fornecendo drogas a traficantes da Região Administrativa do Paranoá. A intensa movimentação de entrada e saída no endereço da mulher, identificada como a autora, levantou suspeitas e possibilitou o monitoramento e campanas para coletar mais provas.

Após a realização de diligências detalhadas, os policiais efetuaram a abordagem dos suspeitos e realizaram a entrada no local investigado.