Dupla é presa por grilagem de terra em Planaltina

Um homem e uma mulher foram presos, nesta sexta-feira (22), acusados de parcelamento irregular de terras, ou seja grilagem, em Planaltina. O flagrante ocorreu numa área de aproximadamente 32.737m², na Avenida Marechal Deodoro, na Vila de Fátima.

As equipes da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) em conjunto com o DF Legal e a Secretaria de Segurança Pública realizaram uma vistoria na área, que pertence à Terracap, e constataram crime ambiental.

“O lote estava totalmente piqueteado e desmatado”, declarou a subtenente Paula da Polícia Militar.

No momento em que chegaram, não havia ninguém no terreno, porém, pouco depois uma senhora, que se apresentou como compradora do lote, chegou. Pouco tempo depois, o homem que havia vendido a área também se aproximou.

Os dois foram conduzidos à 16ª Delegacia de Polícia para registro do flagrante de parcelamento irregular do solo.