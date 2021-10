Alerta: erosão atinge BR 020, no km 180

De acordo com o Corpo de Bombeiros, houve uma interdição de rodovia devido a desmoronamento de pista levada pelas águas das chuvas

Na manhã desta sexta-feira (22), aconteceu uma erosão na pista da BR 020, no km 180, em Alvorada do Norte (GO).

De acordo com o Corpo de Bombeiros, houve uma interdição de rodovia devido a desmoronamento de pista levada pelas águas das chuvas.

O trânsito está bloqueado no sentido crescente, porém como os dois sentidos são pistas duplas, o tráfego foi desviado para o sentido decrescente, que agora está sendo sendo utilizado nos dois sentidos.

Os Bombeiros informaram que, até o momento, não há congestionamento no local.

