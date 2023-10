Dupla é presa com 2 mil comprimidos de ecstasy e 150 porções de cocaína

A ação policial ocorreu em um hotel localizado nas regiões de Águas Claras, Samambaia e Ceilândia

Nesta sexta-feira, a Polícia Civil do Distrito Federal, por meio da diligente investigação conduzida pela 32ª Delegacia de Polícia, realizou uma operação bem-sucedida que resultou na prisão de dois indivíduos em flagrante por tráfico de drogas e porte de arma de fogo.

Durante a operação, as autoridades apreenderam uma quantidade significativa de drogas, incluindo dois mil comprimidos de Ecstasy, 150 porções de cocaína escama de peixe, já prontas para a venda, e quatro quilos de haxixe. Além das substâncias ilícitas, foram confiscados também R$ 90 mil em espécie, indicando a magnitude do esquema financeiro da quadrilha. Um revólver calibre 38 também foi apreendido, evidenciando a ligação do grupo criminoso com atividades ilegais e perigosas.

A operação, que contou com a participação de agentes altamente treinados, é resultado de um trabalho minucioso de investigação que durou várias semanas. As prisões e apreensões feitas pela Polícia Civil representam um golpe significativo contra o tráfico de drogas na região, demonstrando o compromisso das autoridades em manter a segurança e a ordem pública.