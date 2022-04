Dupla é detida pela PMDF durante a madrugada furtando tampas de bueiro

A PMDF foi acionada pelo 190, na madrugada deste sábado (23). De acordo com o denunciante, a dupla tirava as tampas e as colocava em um carrinho de reciclagem

Dois homens foram detidos por policiais militares do 4º Batalhão por furtar tampas de bueiros no Guará. A PMDF foi acionada pelo 190, na madrugada deste sábado (23). De acordo com o denunciante, a dupla tirava as tampas e as colocava em um carrinho de reciclagem. Os dois suspeitos foram encontrados na QI 03, ao lado da Escola Classe 01. Eles portavam o carrinho de reciclagem com tampas de ferro. Ambos foram conduzidos para a 1ª DP, onde foram autuados por furto. Divulgação|PMDF Divulgação|PMDF