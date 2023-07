Renova DF reforma campo sintético no Varjão

‌Alunos do programa trabalham no local desde abril deste ano. Próximos equipamentos reformados serão campo de areia e quadra poliesportiva

O campo sintético do Varjão usado para torneios de futebol, treinamentos esportivos e momentos de diversão da comunidade está sendo reformado pelo programa Renova DF. O trabalho é feito por uma turma de mais de 100 alunos, divididos em duas turmas, desde abril deste ano.

Situado na entrada da cidade, no lado direito de quem vem do Lago Norte, o local recebe o pacote completo de manutenção: os alambrados estão sendo trocados; as muretas de contenção, a arquibancada e as escadas de acesso consertadas; um espaço para banco de reservas foi criado e houve a aplicação de nova grama.

“O programa traz, ainda, celeridade nas obras públicas, geração de emprego e renda, apoio ao comércio local, economia aos cofres públicos, apoio ao esporte e lazer, qualidade de vida ao cidadão e entendimento de pertencimento das coisas públicas para a população, que passa a cuidar mais de sua própria cidade”Thales Mendes, secretário de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda

Após a conclusão da reforma, serão iniciadas as manutenções do – localizados ao lado do campo sintético. Segundo o administrador regional do Varjão, Daniel Crepaldi, as ações incentivam o uso do espaço público. “Quando os locais estão em mau estado, a prática de esporte na comunidade é reduzida”, pontua. “No campo sintético, temos torneios de futebol, treinamentos de arbitragem, além de que tembém é muito usado pelos moradores”, completa.

O Renova DF oferta qualificação profissional na área de construção civil, com convênio com o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial do DF (Senai-DF). Enquanto aprendem, os próprios alunos recuperam os espaços públicos da cidade | Fotos: Tony Oliveira/Agência Brasília

Gerido pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda (Sedet), o Renova DF oferta qualificação profissional na área de construção civil, com convênio com o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial do DF (Senai-DF). Enquanto se qualificam, os próprios alunos recuperam os espaços públicos da cidade.

“O programa traz, ainda, celeridade nas obras públicas, geração de emprego e renda, apoio ao comércio local, economia aos cofres públicos, apoio ao esporte e lazer, qualidade de vida ao cidadão e entendimento de pertencimento das coisas públicas para a população, que passa a cuidar mais de sua própria cidade”, avalia o secretário de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda, Thales Mendes.

Recomeços

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O programa tem carga horária de quatro horas diárias distribuídas de segunda a sexta-feira e oferece um salário mínimo mensal, além de vale-transporte e lanche. “O Renova DF também é uma grande rede de apoio social aos cidadãos mais vulneráveis”, enfatiza o secretário. “Já retirou mais de 400 pessoas da situação de rua e atendeu mais de 600 imigrantes, além de egressos do sistema penitenciário e mulheres da Casa Abrigo”, acrescenta.

Entre os alunos que estão reformando o campo sintético do Varjão, por exemplo, 30 são venezuelanos. Um deles é o jovem Yonaiker Ferrer, 23 anos, que chegou ao Brasil em 2018, sozinho. Morador de São Sebastião, ele conta que o Renova DF é uma oportunidade única. “Estou aprendendo muitas coisas, que vão me ajudar a conseguir um bom emprego”, celebra. “Vou poder colocar no meu currículo que fiz um curso de Auxiliar de Manutenção e poderei concorrer às vagas nessa área, além de trabalhar por conta própria”.

Também venezuelana, a aluna Conny Veronica Farias, 29, encontrou no programa uma nova forma de sonhar. Ela veio para o país em 2019, grávida da filha mais nova. Atualmente, mora com o esposo e as filhas, de 7 e 3 anos, em São Sebastião. “Minha esperança é conseguir melhores condições de vida para elas. O que estou aprendendo aqui no programa, que será muito útil para o nosso futuro”, diz.

Outra aluna que acredita no incentivo proporcionado pelo programa é Aline Brito, 40. “Quando me inscrevi no Renova DF, estava terminando um tratamento químico e preocupada como seria dali em diante. E desde o primeiro dia de curso, o que mais me impactou foi a forma como pessoas como eu são acolhidas”, revela. “Morei na rua, fui usuária de drogas – estou limpa há quase um ano -, e vi no programa a oportunidade para começar um caminho diferente”, conta ela, que pretende trabalhar na área de construção civil por conta própria.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

As inscrições para novos ciclos do programa são divulgadas no site da Sedet.

Com informações da Agência Brasília